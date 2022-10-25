Мезенцев: Сплоченная работа Беларуси и России - лучший ответ на санкции

Сплоченная партнерская работа Беларуси и России, в том числе и в космическом деле, это лучший ответ на санкции Запада. Это отметил госсекретарь Союзного государства на полях Белорусского космического конгресса. Акцент мероприятия - на развитие потенциала и общие стратегии двух стран. С российской стороны свыше 40 участников. Также Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская наземная космическая инфраструктура успешно интегрирована в единую инфраструктуру госкорпорации "Роскосмос". Это позволяет синхронизироваться и выходить на единые стандарты работы.



Белорусские и российские ученые сейчас работают над созданием совместного космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Его особенность в сверхвысоком разрешении. Сейчас идет этап его проектирования и разработка целевой аппаратуры.