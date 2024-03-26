Мезенцев: В Минске есть Центр управления полетами

В Белорусском государственном университете организована подготовка и переподготовка специалистов по многоцелевой тематической обработке космической информации, что позволило открыть на базе Центра аэрокосмического образования БГУ новую специальность "Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии", а также провести набор в группы студентов по этой специальности.

"Мы сейчас стоим на этапе реализации девятой программы. Это очень значимо и важно. Мало кто из россиян знает, что в Беларуси, в Минске, есть Центр управления полетами. Если побывал там, никогда не уходит впечатление, что ты причастен, вольно или невольно, даже вне своей профессии, к той работе, которую ведут высококлассные специалисты, управляя космическим аппаратом", - отметил Мезенцев.