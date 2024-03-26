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Мезенцев: В Минске есть Центр управления полетами
В Белорусском государственном университете организована подготовка и переподготовка специалистов по многоцелевой тематической обработке космической информации, что позволило открыть на базе Центра аэрокосмического образования БГУ новую специальность "Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии", а также провести набор в группы студентов по этой специальности.
К слову, уже реализовано восемь полноценных программ Союзного государства за счет средств союзного бюджета. Об этом рассказал Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства.
"Мы сейчас стоим на этапе реализации девятой программы. Это очень значимо и важно. Мало кто из россиян знает, что в Беларуси, в Минске, есть Центр управления полетами. Если побывал там, никогда не уходит впечатление, что ты причастен, вольно или невольно, даже вне своей профессии, к той работе, которую ведут высококлассные специалисты, управляя космическим аппаратом", - отметил Мезенцев.
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