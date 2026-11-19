Железные дороги Беларуси и России планируют расширить скоростное сообщение между Минском и Москвой. Обсуждается возможность запуска еще одной пары поездов "Ласточка".

Российская сторона подчеркнула, что инициативу обсуждают профильные министерства и национальные перевозчики двух стран. Решение о запуске четвертой по счету "Ласточки" может быть принято уже "очень скоро".

Скоростной маршрут между столицами Беларуси и РФ запускали в апреле 2021-го. Сейчас между столицами ходят три пары поездов: третья появилась в конце 2025 года. Также анонсирован запуск ночных "Ласточек" без остановок.