"Между небом и землей": галерея "АртХаос" презентовала выставку Владимира Гладкова

Столичная галерея "АртХаос" начинает новый выставочный сезон. Первой экспозицией творческого старта стала подборка произведений знаменитого белорусского мастера Владимира Гладкова. В художественном пространстве открылась экспозиция из новых и уже знакомых его работ под названием "Между небом и землей".

Автор представил 42 картины в двух разделах: полотна из многочисленных путешествий мастера по разным странам, и на белорусскую тематику. В произведениях, посвященных Беларуси, Гладков воплотил Полоцк, Минск, полесские мотивы, пейзажи, архитектурные памятники и портреты земляков.

полотна Владимира Гладкова

Владимир Гладков, художник, автор выставки "Между небом и землей":

"Все началось случайно: в "Фейсбуке" я наткнулся на исследователя из Витебска, который занимался пинскими болотами и выкладывал много старых фотографий начала ХХ века -1915-й, 1912-й, 1914 год. Меня поразило, какие там интересные типажи. Одежда деревенских жителей, их быт... Но самое удивительное - они все время на лодках. Козы, коровы, стога сена - все на лодках. И торговля, и рынок тоже на лодках: привозят бочки, соленья, продают прямо с бортов. Я так заразился этой темой, что написал целую серию рыбаков. Дополнил тот цикл работ по Беларуси, который с современностью связан".

"Этот сезон мы открываем выставкой Владимира Гладкова под названием "Между небом и землей". Пространство между небом и землей - это наша жизнь, наша история, все, что непосредственно связано с человечеством. Мне кажется, эта выставка просто не должна пройти незамеченной", - отметила директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко.

Владимир Гладков - представитель старой, академической художественной школы. Его работы находятся в государственных музеях Беларуси и в частных коллекциях по всему миру. Выставку мастера в минской галерее "АртХаос" можно увидеть до 30 сентября.