Между Россией и Украиной сохраняются разногласия, уверена эксперт Жестовская

Переговоры в Кремле вновь обозначили возможность диалога. Сторонам удается находить взаимоприемлемые решения, но существуют и принципиальные расхождения.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Те меры, которые сейчас действительно озвучиваются и принимаются, носят гуманитарный характер. Это и гуманитарные миссии, и обмен военнопленными, и обмен телами. Это то, о чем мы в нынешней точке действительно можем с ними договориться. И то, в чем заинтересованы обе стороны. Но я бы не назвала эти конкретные шаги какими-то предвестниками завершения конфликта. Потому что эти меры, эти действия интересуют обе стороны. Но дальше вот этой точки наши интересы кардинально расходятся. Мы хотим, чтобы история конфликта завершилась и гарантии безопасности были бессрочными. Чтобы даже если мы сейчас выходим на подписание каких-то мирных бумаг, эти бумаги к чему-то обязывали весь мир".