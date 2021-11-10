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Между Россией и Беларусью начинает действовать регулярный авиарейс Москва - Гомель

Между Россией и Беларусью в рамках развития партнерских связей сегодня начинает действовать регулярный авиарейс Москва - Гомель. Вылеты из областного центра будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Первый самолет сегодня прилетел в Гомель из московского Шереметьево, на борту было около 40 человек. Примерно столько же пассажиров отправилось в российскую столицу из города над Сожем. Обязательное условие полета - ПЦР-тест.

Эмоции самые приятные, потому что наконец-то из Гомеля начали в Москву летать. Не нужно тратить время, в принципе приемлемые цены для полета. Я часто летаю, поэтому мне очень выгодно, что получается вот такая ситуация, что из Гомеля начали летать самолеты. Потому что сначала до Минска доберись, потом еще подожди, очень большая трата времени.

Это даст толчок для развития как региона, так и связи общественности с РФ. Это все идет в рамках договоренностей наших глав государств по развитию Союзного государства.

Новый авиарейс

Авиасообщение между Беларусью и Россией будет развиваться и дальше. До конца года планируется запуск регулярного рейса Гомель - Калининград.

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