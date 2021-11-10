Между Россией и Беларусью начинает действовать регулярный авиарейс Москва - Гомель

Эмоции самые приятные, потому что наконец-то из Гомеля начали в Москву летать. Не нужно тратить время, в принципе приемлемые цены для полета. Я часто летаю, поэтому мне очень выгодно, что получается вот такая ситуация, что из Гомеля начали летать самолеты. Потому что сначала до Минска доберись, потом еще подожди, очень большая трата времени.