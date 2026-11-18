В Минске проходит I Международная олимпиада по информационным технологиям. "Код будущего" пишут студенты четырех стран.

Международная олимпиада по информационным технологиям

В Минске I Международная олимпиада по информационным технологиям объединила команды из Беларуси, России, Китая и Кыргызстана. Среди участников: студенты, представители IT-компаний и эксперты сферы инноваций. Для ребят подготовили практические задачи по разным направлениям: программирование, анализ данных, информбезопасность и машинное обучение. А в работах будут оценивать не только качество решений, но и их практическое значение.

Заместитель министра образования Беларуси Владимир Долженков отметил, что олимпиада является продолжением той политики, которую Министерство образования выполняло на республиканском уровне. "Мы понимаем, что мы уже достигли такого уровня, когда специалисту, чтобы оценить свои возможности, нужно с кем-то соревноваться", - добавил он.

Международная олимпиада дала старт новому этапу сотрудничества. Подписаны три соглашения. В Беларуси будут расширять применение беспилотных технологий.

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский подчеркнул, что IT-сфера меняется очень стремительно - буквально каждые полгода можно говорить о технологических новинках, за которыми необходимо успевать.

Беларусь - в топ-15 мирового рейтинга по темпам роста ИИ-аудитории. Сегодня искусственный интеллект регулярно использует около 10 % трудоспособного населения. Также больше компаний автоматизируют процессы, поэтому и навыки владения нейросетями в приоритете. По данным сервисов по поиску работы, за последние несколько лет количество вакансий с упоминанием слова "промт" и его аналогов увеличилось в 5,5 раз.