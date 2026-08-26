Международная выставка "ИННОПРОМ" пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября

Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка "ИННОПРОМ" пройдет на полях BELEXPO с 30 сентября по 2 октября.

В этот раз акцент форума сделан на углубление инвестиционного и инновационного потенциала кооперационных связей. Участие в выставочной экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия.

Леонид Рыжковский, заместитель министра промышленности Беларуси:

"Подготовка "ИННОПРОМ", конечно же, находится в активной стадии, идет уже окончание формирования выставочной площади, как и белорусской составляющей, так и международной. Если брать Министерство промышленности, уже будет около 20 юридических лиц, в том числе холдинги с входящими компаниями и крупные самостоятельные. Всего в настоящее время уже на белорусскую часть заявлено больше 55 наших компаний. Сейчас идет распланировка, кто и где размещается, соответственно, подготовка стендов".

"Работа по подготовке выставки "ИННОПРОМ" началась буквально после окончания предыдущей выставки. Мы начали формировать заявки, думать над деловой программой. Эта выставка обещает быть еще более активной, масштабной. Заявляются руководители регионов Российской Федерации, международные участники, планируется участие в пленарном заседании высоких гостей. Работа в самой активной фазе. Уже началась регистрация на выставку "ИННОПРОМ". Посещение выставки бесплатное, но необходимо пройти регистрацию, это обязательное условие. Она заканчивается 19 сентября, поэтому спешите, не опоздайте. Всех ждем", - рассказала заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.

Для всех желающих будут организованы и дополнительные рейсы автобусов из Минска.