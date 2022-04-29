"Библионочь" пройдет в Беларуси 29 апреля

Минуя COVID-междометия, на радары читателей возвращается "Библионочь". Спустя 2 года антракта старт международной акции уже этим вечером дадут сразу 8 библиотек Беларуси, а сами же интеллектуальные баталии развернутся не только в Минске, но и в Бресте. Так, в Национальной библиотеке разберут на алмазные грани "Энергию будущего". С 19:00 до 23:00 часов вечера книгоманы проследуют по маршруту: квесты, шахматные турниры, музыкально-литературная гостиная и творческие встречи с авторами.



Главный бонус - свободный вход.



Наталья Башкирова, завотделом культурно-зрелищной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Площади Национальной библиотеки позволяют нам встречать огромное количество участников. Поэтому в этом году мы потрудились на славу. Будут квесты, как всегда, детская площадка, встреча с астропсихологом, дефиле, шоу косплееров. Конечно, в фонды и в тайные комнаты наши участники не попадут, но все читальные залы и все помещения библиотеки, которые доступны читателям, будут открыты в этот день с 19 до 23.



Не только путешествие в будущее от Национальной библиотеки, в библиотеке Пушкина нащупают "Связь времен" - дадут аутентичный дворянский бал. В Центральной библиотеке Купалы ждут на квест имени классика. Поэтические встречи и головоломки с литературоведами анонсирует библиотека Коласа.