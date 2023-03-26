В очередной раз спортивный мир замер в ожидании. Уже на следующей неделе на исполкоме Международного олимпийского комитета будут объявлены выводы, сделанные на основе долгих консультаций со всеми причастными, по вопросам санкций в отношении Беларуси и России. Но на этой неделе как гром среди ясного неба пришла новость от Международной федерации хоккея. Совет продлил отстранение наших сборных еще на один сезон, не дожидаясь никаких рекомендаций. Кристина Камышподробнее.

Быстрее, выше, сильнее! 127 лет существовал олимпийский слоган Пьера де Кубертена. Но на Летних играх в Токио к бессменному девизу МОК присоединил еще одно слово: "вместе". Обновленный лозунг был актуален всего ничего - полгода. Ведь то, что происходит сейчас в мировом спорте, это никак не про "единство". Вот уже 13 месяцев люди делят медали не среди всех сильнейших на планете. Больше года белорусские и российские атлеты отстранены от стартов. Этого времени было достаточно, чтобы пелена потихоньку начала спадать с глаз функционеров. Например, Международная федерация бокса допустила белорусов и россиян к соревнованиям под своей эгидой, к тому же с национальной символикой. В эти дни наши боксаны выступают в Индии на чемпионате мира. И спешим вас заверить, белорусский флаг будет подниматься на флагшток. Юлия Апанасович завоевала бронзу. Порадовала и Международная федерация фехтования. На внеочередном конгрессе организация путем голосования приняла решение о возвращении сборных двух стран.





Большинство же международных федераций по видам спорта вопрос допуска белорусов и россиян поставили на паузу. Все они будут следовать официальным рекомендациям от МОК. Ждать указаний осталось недолго. С 28 по 30 марта пройдет исполком главного спортивного ведомства в мире, где, как ожидается, и будет объявлено итоговое решение.





Совет ИИХФ продлил отстранение сборных Беларуси и России. Команды пропустят сезон 2023/2024

А есть и другой пример, где политики упорно не хотят убирать руки от спорта. Ведь где-то в мире, а конкретно, в швейцарском Цюрихе, существует Международная федерация хоккея. Накануне совет ИИХФ определил, что возвращение сборных Беларуси и России на соревнования "небезопасно", и продлил бан еще на один сезон. Это значит, что мы пропускаем ближайший чемпионат мира в Финляндии и Латвии и планетарный форум в Чехии в 2024 году.





Андрей Башко,генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: Такое решение принял совет. Совет состоит чуть более чем из 10 человек, преимущественно из балканских и скандинавских представителей. Это решение должен был принимать конгресс. Это представители из 80 стран, которые должны были голосовать. В моем понимании, они не хотели доводить до этого. Я уверен. Если бы голосовал конгресс, решение было бы противоположным.