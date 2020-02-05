ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

Менее часа назад в выставочном центре "БелЭкспо" открыли XVII Международную книжную выставку. Однако еще с утра на 3 000 квадратных метров ажиотаж. Прилетели издатели и книголюбы из 30 стран мира. Национальный стенд занимает 150 квадратных метров. Первым здесь презентовали масштабный проект Национальной библиотеки Беларуси - Брестскую Библию. В белорусской программе презентации, автограф-сессии и даже кулинарные перформансы. Главные темы - Год малой родины, а также 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Форум обещает собрать 60 000 посетителей

Напомним, почетный гость - Россия, а центральный экспонент - США. Форум обещает собрать около 60 000 посетителей. Приехать к выставочному центру можно бесплатно. "Поэтический автобус" курсирует от метро "Немига" до БелЭкспо.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все