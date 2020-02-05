Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

Менее часа назад в выставочном центре "БелЭкспо" открыли XVII Международную книжную выставку. Однако еще с утра на 3 000 квадратных метров ажиотаж. Прилетели издатели и книголюбы из 30 стран мира. Национальный стенд занимает 150 квадратных метров. Первым здесь презентовали масштабный проект Национальной библиотеки Беларуси - Брестскую Библию. В белорусской программе презентации, автограф-сессии и даже кулинарные перформансы. Главные темы - Год малой родины, а также 75-летие победы в Великой Отечественной войне.



