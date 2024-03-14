Международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

20 стран, 114 офисов для книг, издателей, писателей, публицистов и почитателей печатного слова. В Минске стартовала XXXI Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам направил наш Президент.

Продлится форум до воскресенья включительно. Каждый день посетителей ждут эксклюзивные мероприятия со множеством локаций и программ. Можно просто прийти и посмотреть, а можно поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, пообщаться с популярными авторами. Что читают и о чем думают люди из разных стран, смотрите в репортаже Нины Можейко.

Пошуршать, потрогать, понюхать, почитать и подумать. Сюда, в "БелЭкспо", приходят потренировать органы чувств, вдохновиться, может быть, даже реализовать мечту всей жизни. Например, увидеть кумира. Это, пожалуй, лишнее. Ведь в этом пространстве пьедесталов не существует, разве что для книг.

Книга в западных государствах - по-прежнему санкционный товар. Самое главное, что почитатели книги смогут прийти на этот праздник и прикупить в свою личную библиотеку хорошее издание из разных стран. За что еще ценят нашу выставку, что в период активной политической турбулентности у нас праздник книги традиционно проходит каждый год, несмотря ни на какие санкции. Владимир Перцов, министр информации Беларуси

"Не забывайте, что Минск - столица мира и генератор хороших идей", - отметил секретарь правления Союза писателей России Валерий Казаков.

Мы народ книги, а определение "народ книги" не я выдумал. Так называют всех тех, кто имеет святое письмо. Книга лежит в основании нашей культуры, без книги, без книжной мудрости, без текстов нет передачи традиций. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Красной нитью - никто не забыт, ничто не забыто. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и книги заговорили о вечном. Национальный стенд белорусы стилизовали под площадь Победы. Так навигатор, который четко указывал на юго-запад, вдруг привел в 1944 год, чтобы помнили. Авторы, исследователи и даже люди в погонах с горечью чеканят "геноцид".

Поэтому и докопаться до правды - дело чести. И это уже имеет свои плоды. Благодаря этому историческому реваншу спустя много лет потомки непокоренных находят своих близких.

В 1943 году мой дед при освобождении витебской земли погиб смертью храбрых. И вот спустя 80 лет нашли место его захоронения. Мне очень радостно, что в рамках книжной ярмарки особое место уделяется памяти освобождения Беларуси от фашистов. Айгиз Баймухаметов, председатель Союза писателей Башкортостана (Россия)

Оказывается, четверть белорусов ежедневно читает книги, причем в печатном формате. Тем не менее мы помним, что конкуренция нешуточная. Книга или специальный гаджет? Мы узнали у посетителей ММКВЯ, а что они предпочитают лично?

"Везде непечатная книга занимает определенный сегмент рынка и дальше не растет. И этот сегмент рынка меньше 50 %. Я выбираю в зависимости от ситуации, времени книги. В поездке, наверное, проще электронную книгу читать, дома проще и интереснее бумажную"­, - рассказал директор Московской международной книжной ярмарки Сергей Кайкин (Россия).

Кстати, самый внушительный павильон у России, нашего постоянного партнера и надежного союзника. Представлены ведущие издательства двуглавой. Собрали сливки огромного литературного рынка и привезли сюда в Минск.

Страны среднего Востока солидарны. Центральный экспонент этого года Иран, на фарси демонстрирует минакари. Чтобы было понятно - локальное от глобального неотделимо.

Турция за 5 лет расширила зону литературного влияния на минской выставке. В 2019 году, когда страна дебютировала на форуме, начинали с 4 кв. м, теперь же встречают гостей на 12.

Я сторонник того, чтобы книга была напечатана, чтобы можно было взять ее в руки, ощутить ее запах, текстуру, хотя, безусловно, важно, чтобы люди читали, как бы они это не делали. Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси