Международная книжная выставка-ярмарка в БелЭкспо приглашает на уникальные презентации

Книги из 20 стран и встречи с известными авторами. В выставочном центре БелЭкспо продолжает свою работу тридцатая международная книжная выставка-ярмарка. Каждый день в интервью, диалогах и дискуссиях презентации новых книжных проектов. Издания, посвященные теме Великой Отечественной войны, юбилеям народных художников и историческую литературу представят сегодня. Помимо творческих встреч с авторами и награждения победителей Республиканского конкурса "Буктрейлер" свою программу подготовили и гости из России. Литературные чтения и викторину "Художники-изобретатели" проведут на площадке "Книги России". А у стендов издательств можно будет получить экземпляры произведений с автографом автора.