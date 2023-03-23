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Международная книжная выставка-ярмарка в БелЭкспо приглашает на уникальные презентации
Книги из 20 стран и встречи с известными авторами. В выставочном центре БелЭкспо продолжает свою работу тридцатая международная книжная выставка-ярмарка. Каждый день в интервью, диалогах и дискуссиях презентации новых книжных проектов. Издания, посвященные теме Великой Отечественной войны, юбилеям народных художников и историческую литературу представят сегодня. Помимо творческих встреч с авторами и награждения победителей Республиканского конкурса "Буктрейлер" свою программу подготовили и гости из России. Литературные чтения и викторину "Художники-изобретатели" проведут на площадке "Книги России". А у стендов издательств можно будет получить экземпляры произведений с автографом автора.
24 марта свою программу представит Первый национальный канал Белорусского радио и специализированный канал "Культура". Литераторы разных поколений и творческая интеллигенция проведут дискуссию и презентацию книг сотрудников радио.
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