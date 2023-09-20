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Международная конференция молодых ученых проходит в Минске
Обменяться опытом, представить исследования и наладить контакты. В Минск на международную конференцию молодых ученых съехались порядка 400 участников из Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, России.
Программа включает заседания семи основных секций по всем основным направлениям мировой науки. Среди актуальных тем - информационные технологии, биотехнологии, медицина, а также исследования молодых ученых в аграрной сфере. В этом году конференцию посвятили 95-летию Национальной академии наук Беларуси.
Зухра Хамраева, участница конференции "Молодежь в науке" (Узбекистан):
Я сама преподаватель по физической культуре, и моя тема связана с медициной и физической культурой. У меня цель - заключить меморандумы с кафедрами и ознакомиться с научными ресурсами Республики Беларусь.
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Для молодого ученого очень важно завязывать профессиональные знакомства, которые в последующем, безусловно, вырастут в совместные научные проекты. Это первое. А во-вторых, это создание междисциплинарных научных проектов. Мы специально проводим все секции конференции в одном здании - в Центральной научной библиотеке, чтобы люди разных научных направлений между собой познакомились и в последующем формировали исследования на стыке наук.
В заключительный день работы конференции пройдет международный форум научной молодежи "Путь в науку". Он направлен на повышение лидерских качеств и инициативы молодых ученых для развития собственных проектов.
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