Международная конференция молодых ученых проходит в Минске

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:



Для молодого ученого очень важно завязывать профессиональные знакомства, которые в последующем, безусловно, вырастут в совместные научные проекты. Это первое. А во-вторых, это создание междисциплинарных научных проектов. Мы специально проводим все секции конференции в одном здании - в Центральной научной библиотеке, чтобы люди разных научных направлений между собой познакомились и в последующем формировали исследования на стыке наук.