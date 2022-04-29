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Международная конференция по спортивному маркетингу прошла в штаб-квартире НОК
Продвижение спортивного бренда, работа отделов маркетинга в новых экономических условиях, обмен опытом в сфере привлечения болельщиков на трибуны - главные темы международной конференции по спортивному маркетингу, которая сегодня прошла в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
Международная конференция по спортивному маркетингу
Статус интернациональному мероприятию придали гости из России и помощник принца Бахрейна Мохаммед Шахид, который вышел на онлайн-связь с участниками форума. Современные реалии требуют пересмотра использования маркетинговых и брендинговых инструментов при выстраивании своей работы как спортивных клубов по видам спорта, так и в принципе ряду федераций.
Разумеется, государство должно поддержать, если это стратегически важное направление. А где-то наоборот, надо ослабить поддержку, чтобы кто-то начинал шевелиться на местах, какие-то креативные идеи предлагать. Работать с партнерами, спонсорами. Уходит ряд игроков с рынка. Понятно, что сложная экономическая ситуация, некоторые предприятия сконцентрированы на реализации продукции. Но есть компании, которые чувствуют себя неплохо, которые продают свои товары, им надо их продвигать на белорусском рынке. 10 млн человек проживает. Для этого надо предлагать интересные проекты.
То, что я вижу, это вопрос работы и профессионализма. Две составляющие, которые лежат в основе успеха. Если руководство клуба и все в клубе понимают, что маркетингом, коммерцией и пиаром в клубе должны заниматься не два человека, а профессиональная команда, в зависимости от задач, а 10 - 20-30 человек. Зависит от качества специалистов, то это другой уровень работы. Когда клубы, в том числе профессиональные, в штате имеют 2-3 специалиста, работающих на маркетинг и коммерцию, то невозможно выстроить качественно работу.
Спорт должен быть вне политики!
Обсудили участники конференции во время онлайн-общения с помощником принца Бахрейна Мохаммедом Шахидом и ситуацию по поводу отстранения белорусских и российских атлетов от соревнований, спортивный функционер в этом вопросе категоричен и однозначно против подобных решений.
Мохаммед Шахид, помощник принца Бахрейна:
Спорт должен объединять мир, ценность спорта в единении! Дискриминации в спорте быть не должно. А именно это сейчас и происходит в отношении белорусских спортсменов, к сожалению... Мы проводили уже свои мероприятия в Беларуси, и будем проводить дальше. В турнирах под нашим патронажем будут выступать и белорусские атлеты. С нетерпением жду, когда приеду в вашу страну для организации нового турнира по смешанным единоборствам.
Возвращаясь же к событиям конференции, кроме выступлений спикеров, конференция стала живой диалоговой площадкой, где участники форума на конкретных примерах обсудили принципы организации клиентского сервиса при работе со зрителями, а также особенности оформления и функционирования фан-зон спортивных мероприятий. Конференция обещает стать ежегодной.
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