Международная конференция по спортивному маркетингу прошла в штаб-квартире НОК

То, что я вижу, это вопрос работы и профессионализма. Две составляющие, которые лежат в основе успеха. Если руководство клуба и все в клубе понимают, что маркетингом, коммерцией и пиаром в клубе должны заниматься не два человека, а профессиональная команда, в зависимости от задач, а 10 - 20-30 человек. Зависит от качества специалистов, то это другой уровень работы. Когда клубы, в том числе профессиональные, в штате имеют 2-3 специалиста, работающих на маркетинг и коммерцию, то невозможно выстроить качественно работу.

Антон Лаптев, эксперт в сфере спортивного маркетинга (Россия)