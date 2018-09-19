Международная конференция по вопросам изучения Антарктики прошла под Минском

Обменяться международным опытом, разработать новую программу научных исследований и скорректировать национальное законодательство. Международная конференция по вопросам изучения Антарктики завершилась под Минском. И уже сейчас можно делать предварительные выводы. В первую очередь это значительное углубление в международных отношениях. Большую заинтересованность проявили западные страны, среди них Великобритания, Норвегия, Новая Зеландия, Германия и Турция. Традиционно мощное представительство заявили Россия и Украина. Однако, кроме фундаментальной научной базы, необходимо усовершенствовать национальную нормативную, чтобы рассчитывать на получение статуса консультативной стороны в Договоре об Антарктике.