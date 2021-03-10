Международная конференция: Влияние COVID-19 на реализацию Целей устойчивого развития в регионе Европейской экономической комиссии ООН

Пандемия коронавируса стала большим испытанием не только для системы здравоохранения, но и образования, бизнеса - абсолютно всех сфер, наглядно продемонстрировав - бороться можно лишь сообща!





Влияние COVID-19 на реализацию ЦУР

Как повлиял вирус на реализацию Целей устойчивого развития в регионе Европейской экономической комиссии ООН и какова здесь роль парламентариев - обсудили накануне на Международной конференции. Она прошла в онлайн-формате. К разговору подключились и белорусские депутаты. В целом же своим опытом поделились более 60 стран.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы столкнулись с вопросами, как проводить учебный процесс, образования. Законодатель на сегодняшний день в проект Закона об образовании заложил уже эти подходы регулирования дистанционной формы обучения, обучения с использованием удаленных средств обучения. Что касается трудового законодательства, то на сегодняшний день уже регламентированы и реализованы подходы работы так называемой удаленки. Что касается социального обеспечения, это выплаты больничных матерям, у которых дети заболели коронавирусом".