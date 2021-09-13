Международная конференция "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека" проходит в Минске

Односторонние санкции нарушают международное право. В этом мнении едины участники Международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека". Инициаторами проведения форума выступила Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в конференции принимают ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, политологи, руководители международных профсоюзный объединений. Площадка собрала экспертов из Венгрии, Испании, России, и других стран, которые не согласны с санкционной политикой против Беларуси. Сегодня будет дана оценку вызовам и выработаны меры противодействия.