ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" проходит в Минске

Насыщение внутреннего рынка отечественными препаратами, повышение их доли в общем объеме фармпродукции и расширение экспорта. Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" стартовала в столице.

Среди участников специалисты и ученые из Беларуси и России, представители медучреждений и фармацевтических предприятий страны. На повестке современные технологии создания препаратов и изучение их активности.

Основные направления - коррекция онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. По поручению главы государства особое внимание импортозамещению.


Изображение
Практически все наши разработки направлены именно на то, чтобы у нас в стране производить собственную наукоемкую продукцию. Эта конференция - показательное мероприятие, где демонстрируются реальные результаты нашей научной деятельности. Это, в частности, противоопухолевые, другие лекарственные препараты на основе отечественных субстанций.
Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси


Изображение
Направление деятельности Института биоорганической химии в основном связано с разработкой противоопухолевых препаратов. И не просто разработка, а научные исследования, разработка и получение фармсубстанций, разработка и получение лекарственных средств и их предоставление на рынок.
Владимир Левашкевич, заместитель академика-секретаря отделения химии и наук о земле НАН Беларуси



Основные усилия белорусских предприятий направлены и на создание отечественной вакцины. Представить ее планируют к 2023 году. Итоги конференции подведут в пятницу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все