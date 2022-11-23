Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" проходит в Минске

Практически все наши разработки направлены именно на то, чтобы у нас в стране производить собственную наукоемкую продукцию. Эта конференция - показательное мероприятие, где демонстрируются реальные результаты нашей научной деятельности. Это, в частности, противоопухолевые, другие лекарственные препараты на основе отечественных субстанций.

Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси