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Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" проходит в Минске
Насыщение внутреннего рынка отечественными препаратами, повышение их доли в общем объеме фармпродукции и расширение экспорта. Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" стартовала в столице.
Среди участников специалисты и ученые из Беларуси и России, представители медучреждений и фармацевтических предприятий страны. На повестке современные технологии создания препаратов и изучение их активности.
Основные направления - коррекция онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. По поручению главы государства особое внимание импортозамещению.
Практически все наши разработки направлены именно на то, чтобы у нас в стране производить собственную наукоемкую продукцию. Эта конференция - показательное мероприятие, где демонстрируются реальные результаты нашей научной деятельности. Это, в частности, противоопухолевые, другие лекарственные препараты на основе отечественных субстанций.
Направление деятельности Института биоорганической химии в основном связано с разработкой противоопухолевых препаратов. И не просто разработка, а научные исследования, разработка и получение фармсубстанций, разработка и получение лекарственных средств и их предоставление на рынок.
Основные усилия белорусских предприятий направлены и на создание отечественной вакцины. Представить ее планируют к 2023 году. Итоги конференции подведут в пятницу.
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