ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Международная научно-практическая конференция, посвященная вековому юбилею Верховного суда Беларуси, проходит в Минске

Опыт становления белорусской модели правосудия вызывает интерес за рубежом. Это заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

15 февраля в Минске стартовала Международная научно-практическая конференция, посвященная вековому юбилею Верховного суда. К участию приглашены руководители ключевых государственных органов страны, руководители и судьи Суда ЕАЭС, Экономического суда СНГ, ведущие ученые-правоведы Беларуси, Верховного суда России, представители научного сообщества. В общей сложности (в том числе в режиме онлайн) участие в конференции примут около 200 человек.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Будущее нашего правосудия - это завершение реализации судебно-правовой реформы, ее третьего этапа, претворение всех новелл и идей. Мы очень надеемся, что это даст новый импульс белорусской национальной модели. Хочется, чтобы главный принцип нашего правосудия - справедливость - стал не просто символом и принципом белорусского правосудия, но и принципом белорусской государственности. Этот принцип востребован в нашем обществе. В первую очередь справедливость ищут в наших судах. Нам очень важно, чтобы они получили и защитили справедливость.

Как отметил Валентин Сукало, развитие судебных систем Беларуси и России должно быть синхронизировано. И структурно с судами России, и в части судопроизводства. Это нужно, чтобы судебные процедуры совпадали. Многие подходы и идеи схожи с судебными системами стран ЕАЭС.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все