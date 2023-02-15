Международная научно-практическая конференция, посвященная вековому юбилею Верховного суда Беларуси, проходит в Минске

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Будущее нашего правосудия - это завершение реализации судебно-правовой реформы, ее третьего этапа, претворение всех новелл и идей. Мы очень надеемся, что это даст новый импульс белорусской национальной модели. Хочется, чтобы главный принцип нашего правосудия - справедливость - стал не просто символом и принципом белорусского правосудия, но и принципом белорусской государственности. Этот принцип востребован в нашем обществе. В первую очередь справедливость ищут в наших судах. Нам очень важно, чтобы они получили и защитили справедливость.