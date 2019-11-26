Международная олимпиада юристов проходит в МИТСО

От Бразилии до Китая: в эти минуты Международный университет “МИТСО” принимает олимпиаду для студентов-юристов. Участники - представители вузов из 11 стран. И как отмечают эксперты, белорусский проект не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку самых престижных конкурсов на знание международного права. Беларусь на олимпиаде представляют 4 университета: БГУ, Университет гражданской защиты МЧС, Брестский государственный имени Пушкина и МИТСО. Победители станут известны 29 ноября.



