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Международная олимпиада юристов проходит в МИТСО
От Бразилии до Китая: в эти минуты Международный университет “МИТСО” принимает олимпиаду для студентов-юристов. Участники - представители вузов из 11 стран. И как отмечают эксперты, белорусский проект не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку самых престижных конкурсов на знание международного права. Беларусь на олимпиаде представляют 4 университета: БГУ, Университет гражданской защиты МЧС, Брестский государственный имени Пушкина и МИТСО. Победители станут известны 29 ноября.
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