Международная организация гражданской авиации начинает расследование посадки самолета Ryanair

Как стало известно, расследование посадки самолета Ryanair в Минске начинает Международная организация гражданской авиации. Ее глава призвал заинтересованные государства к тесному сотрудничеству со следствием.

Турция призывает смягчить реакцию НАТО на ситуацию с самолетом. Анкара настаивает на исключении из текста заявлений Североатлантического альянса упоминаний о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призывов к освобождению заключенных.

Россия и вовсе перестала выдавать разрешения на прибытие самолетам, которые летят в обход Беларуси. Уже отменены рейсы Вена - Москва, Москва - Вильнюс и Париж - Москва Air France. Кстати, что касается последнего. Пассажиров, которые так и не смогли улететь из Парижа в Москву, "Аэрофлот" перевез самостоятельно.

А вот США тем временем уведомили, что не вернутся в Договор по открытому небу. Напомним, ранее Госдума России также проголосовала за отказ от этого документа.