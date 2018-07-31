Международная организация по миграции Беларуси и "Вайбер" создали интернет-группу по теме безопасности при выезде за рубеж

Международная организация по миграции в Беларуси и мессенджер " Вайбер " создали интернет-группу, где будут консультировать по теме безопасности при выезде за рубеж. Соглашение подписали накануне - во Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Кроме непосредственной функции общения, сообщество позволит оперативно сообщать о возникших проблемах за границей и получать необходимую помощь.

"Благодаря этому сотрудничеству, нам удается очень часто предотвратить такие случаи, но, тем не менее, есть случаи, которые мы идентифицируем. В мире насчитывается свыше 40 миллионов людей, которые подвержены к принудительному труду. Мы ценим усилия Беларуси в этой сфере, расширяем партнерство, и сейчас стало новым веянием привлекать бизнес-сектор".