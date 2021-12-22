Международная организация по миграции готова отправить больше ста беженцев из ТЛЦ домой

Больше месяца беженцы находятся на белорусско-польской границе. В транспортно-логистическом центре остаются порядка 600 человек. Белорусские власти совместно с волонтерами делают все необходимое, чтобы обеспечить жизнь обездоленных. Накануне в кризисном центре на границе начали возводить мобильные учебные пункты. Состав учителей формируют из числа белорусских педагогов, а также преподавателей из среды беженцев. Многие, несмотря на страхи, отправились домой, но те, кто остается, ехать на родину боятся.