Международная организация труда пытается обвинить Беларусь в отсутствии профсоюзов

Западные страны сегодня понимают и представляют, что проигрывают санкционную войну против Беларуси. И пытаются всяческими действиями втянуть в эту грязную свою работу другие страны, международные организации. Площадка международной организации труда, которая сегодня начинается активно ими использоваться для легализации своих действий, конечно, настораживает. Те голоса, которые здесь звучат, замалчиваются и каким-то образом, хитрыми действиями их пытаются не слышать. Это Всемирная федерация профсоюзов, это конфедерация профсоюзов нашего региона СНГ, которые четко заявили и сказали о том, что сегодня нельзя предпринимать какие-то действия против трудящихся, тем более что эти действия не имеют права никаким образом принимать организации труда.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси