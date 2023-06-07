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Международная организация труда пытается обвинить Беларусь в отсутствии профсоюзов
Дело против Беларуси - это манипуляция и фальсификация. Так председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда прокомментировал ход рассмотрения Международной организацией труда ситуации в нашей стране. Более 90 % работников у нас - это члены профсоюзов, действует свыше 20 тыс. коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников. При этом на площадке МОТ пытаются обвинить Беларусь в том, что якобы люди не имеют возможности объединиться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. И в результате под натиском представителей ряда западных стран Международная организация труда фактически предлагает членам - участникам организации ввести очередные ограничительные меры к трудящимся Беларуси.
Орда: Любые санкции нарушают кооперационные связи и производственные цепочки
Как подчеркнул Михаил Орда, практика показывает, что любые ограничительные меры, любые санкции нарушают кооперационные связи и производственные цепочки. Это негативно сказывается на людях во всех странах, в том числе и в тех, которые вводят эти санкции. И если Международной организацией труда будет принято решение против Беларуси, это будет по своей сути преступление против трудящихся не только нашей страны, но и других государств.
Западные страны сегодня понимают и представляют, что проигрывают санкционную войну против Беларуси. И пытаются всяческими действиями втянуть в эту грязную свою работу другие страны, международные организации. Площадка международной организации труда, которая сегодня начинается активно ими использоваться для легализации своих действий, конечно, настораживает. Те голоса, которые здесь звучат, замалчиваются и каким-то образом, хитрыми действиями их пытаются не слышать. Это Всемирная федерация профсоюзов, это конфедерация профсоюзов нашего региона СНГ, которые четко заявили и сказали о том, что сегодня нельзя предпринимать какие-то действия против трудящихся, тем более что эти действия не имеют права никаким образом принимать организации труда.
В Женеве проходит Международная конференция труда МОТ
В эти дни и до 16 июня включительно в Женеве проходит ежегодная сессия Международной конференции труда МОТ. Представители работников, работодателей и правительств из 187 государств - членов МОТ рассматривают широкий спектр вопросов, которые касаются в первую очередь реализации основополагающего права каждого человека во всем мире - право на труд. Также МОТ анализирует ситуацию с условиями труда, занятостью, уровнем социальных гарантий каждой из стран-участников.
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