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Международная парламентская конференция на тему сохранения нашего героического прошлого проходит в Минске
В Год исторической памяти под эгидой Палаты представителей сегодня в Минске началась международная парламентская конференция на тему сохранения нашего героического прошлого. Когда десятки стран направляют усилия для фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной, Беларусь, которая в той войне потеряла каждого третьего, консолидирует силы для защиты исторической правды. Конференция стартовала не с приветственного слова в Овальном зале, а с возложения венковк монументу на площади Победы - священном для каждого белоруса месте.
Цель этой конференции - заявить о недопустимости переписывания истории, показать ту опасность, которую несет реабилитация нацизма всему миру. И, конечно же, продемонстрировать ту большую работу, которая проводится в РБ по сохранению исторической памяти и исторической правды.
Мы должны объяснить всему миру спокойно и терпеливо, что мы - отдельная цивилизация. У нас есть свой исторический опыт, в том числе и горький, и, конечно же, мы должны быть вместе в осмыслении этого исторического опыта. Невозможно навязать свое видение мира, свое видение истории одномоментно. Но тот факт, что 80 лет спустя мы продолжаем чтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, за нашу свободу быть такими, какие мы есть, и ни у кого не спрашивать разрешения - самое важное.
После возложения венков участники конференции посетят храм-памятник в честь Всех святых. А затем начнут работу по пяти тематическим секциям.
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