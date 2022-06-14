Международная парламентская конференция на тему сохранения нашего героического прошлого проходит в Минске

Мы должны объяснить всему миру спокойно и терпеливо, что мы - отдельная цивилизация. У нас есть свой исторический опыт, в том числе и горький, и, конечно же, мы должны быть вместе в осмыслении этого исторического опыта. Невозможно навязать свое видение мира, свое видение истории одномоментно. Но тот факт, что 80 лет спустя мы продолжаем чтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, за нашу свободу быть такими, какие мы есть, и ни у кого не спрашивать разрешения - самое важное.



Петр Толстой, зампредседателя Госдумы Федерального собрания России