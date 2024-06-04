Международная выставка "Белагро" открылась в "Великом камне". Изучили стенды и расскажем, почему сюда стоит приехать

Это уже национальный бренд. Международная выставка "Белагро-2024" открылась сегодня в индустриальном парке "Великий камень". С каждым разом аграрный форум становится все масштабнее и популярнее. Цифры этого года впечатляют: 490 компаний из 11 стран и почти 30 зарубежных делегаций. Всего организаторы ожидают не менее 70 тыс. посетителей. Интересна площадка не только профессионалам, но и людям, которые вообще не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Илона Волынец побывала на открытии форума и внимательно изучила стенды.

Территория возможностей

Более 32 тыс. кв. м. На одной площадке все, что нужно знать о сельском хозяйстве. А ведь белорусам есть чем гордиться. Мы на 100 % обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Страна - в пятерке экспортеров молока, в топ-15 экспортеров мяса. В самых разных уголках планеты колесит отечественная сельхозтехника.

Без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве. Сергей Федченко, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

"Белагро" расширяет границы: 490 компаний из 11 стран и почти 30 зарубежных делегаций. Впервые на форум приехали представители Кыргызстана, Казахстана и Монголии.

Фирменные белорусские. Я тоже часто покупаю. Дома тоже любят белорусские продукты. Главное это то, что они вкусные. Это то, что не найдешь в других местах. Ильгар Махаррамов, замдиректора компании (Азербайджан)





Новинки от ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. Постоянный участник выставки "Белагро" - компания Белросагросервис - предлагает высокопроизводительные машины для сельхозорганизаций: энергонасыщенные тракторы, самоходные опрыскиватели и кормораздатчики, телескопические погрузчики, сеялки точного высева. Последние разработки и от флагманов отечественного машиностроения. Предприятия Минпрома представили более 170 образцов техники.

Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. На ней устанавливаются современные датчики контроля дозирования различного рода удобрений и добавок в почву. С каждым годом этим процессом будет уделяться еще больше внимания. Александр Ефимов, замминистра промышленности Беларуси

Вкус "Белагро"

"Белагро" - это еще и вкусно. Ведь здесь все сливки от наших производителей. К примеру, Лунинецкий молочный завод привез свою "Асаблiвую" линейку: от молока и масла до кефира и биойогуртов. Главное преимущество - полезный состав, продукт хорошо усваивается, укрепляет иммунитет. Предприятие представляет и новинки - йогурты с наполнителями.

Миорский мясокомбинат удивляет своими изысками. Черная колбаса, мясной шарик в натуральной оболочке, копченые ушки, буженина. Во всем минимум добавок и никакой сои. На десерт - тортик из варено-копченых изделий. Немногие мировые производители могут похвастаться таким составом: 80 % натурального мяса. Рецептура со времен основания завода, а это примерно вековая традиция. А как вам мясная летающая тарелка от Пинского мясокомбината? За космическим вкусом мгновенно выстроилась очередь. "Пикант" угощает горячими колбасками, аппетитными ребрами, ароматным шашлыком. Гордость марки - копченое сало с дымком и сальчичон с орехом.

Акцент сегодня на натуральность, на качественную составляющую, соответственно, на те вкусы, которые привычны нам. И что отрадно, очень многие наши производители в пищевой отрасли возвращаются к тем традиционным, я бы сказала, советским рецептурам, когда наименьшее количество использовалось различных добавок. Елена Моргунова, председатель Госстандарта

Что-то нужное для себя здесь обязательно найдут дачники - семена, саженцы, удобрения. Полезные лайфхаки от специалистов как бонус.