Международная выставка "Весенний бал кукол"

Сказочные эльфы, фарфоровые красавицы, капризные дети и грустные клоуны. В Москве на международной выставке "Весенний бал кукол" представили работы более 400 авторов из Беларуси, России, Ирака и Кипра. Все они мастера авторской куклы. Этот вид искусства в своем роде уникален. На создание одной куклы иногда уходит целый год. И здесь сочетается мастерство скульптора, графика, живописца и модельера. В честь 8 Марта основная тема выставки - прекрасные женщины. Откровенные, не скрывающие своих форм, утонченные и кокетливые, сказочные принцессы и наши современницы.