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Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021
Ударные беспилотники, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, бронетанковая техника, системы ПВО и многое другое: менее суток до открытия 10-й выставки MILEX-21. На площади в 16 тысяч квадратных метров будут представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция у нашей страны - организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, выставляют свыше 300 образцов техники и вооружений. Почти половина из них - новинки.
Владимир Королев - один из немногих, кому удалось побывать на выставке до ее открытия.
Мало кто видел вот такую выставку за сутки до официального открытия. Здесь кипит настоящая работа. Кто-то монтирует образцы, кто-то настраивает экспонаты. Сложно поверить, что завтра здесь все будет в лучшем виде.
Одна из самых ярких новинок юбилейнойMILEX - ударный беспилотный вертолет "Хантер". Этот охотник способен взять на борт 200 кг полезной нагрузки, в том числе и ракеты. О том, что он умеет, подробно расскажут завтра на презентации, пока многое держится в секрете. На выставке представлена и самая передовая система видеонаблюдения, которая фиксирует и распознает каждого входящего в комплекс. Таким мониторингом уже оборудована "Минск-Арена".
Мы пока работали, зафиксировали даже вас. Можете посмотреть. Война не начинается молниеносно. Она начинается с подготовительной работы внутри государства. Вот эта система будет работать, должна найти, обеспечить безопасность, а потом будет работать оружие
В основе белорусской экспозиции - принципиально новые высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники, созданные на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий, востребованные на международных оружейных рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики.
Чем ниже летит, тем сложнее обнаружить, но для военных нет ничего невозможного. На выставке представлена целая линейка РЛС для обнаружения маловысотных целей. Большинство этих машин работает в автоматическом режиме без участия оператора.
Дроны, низколетящие самолеты и вертолеты - все это под силу заметить комплексу "Роса". Рядом стоит трехкоординатная РЛС "Восток 3D" - эти машины отвечают за расстояние до 360 км. А вот и гроза всех дронов - станции радиоэлектронной борьбы не только обнаружат беспилотники, но и посадят аппарат.
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