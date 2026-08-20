Международный арт-проект "Реки дружбы" из Татарстана представлен в Доме дружбы в Минске

В Минске в Доме дружбы представили выставку в рамках международного арт-проекта "Реки дружбы". Мастера Казанского отделения союза художников стран СНГ привезли в белорусскую столицу более 20 полотен.

Особое место заняли работы, написанные на пленэрах специально к 140-летию классика Татарстана Габдуллы Тукая. Его поэтические образы художники переносили в визуальные метафоры на холстах. Часть экспонируемых работ передана в столичный Дом дружбы в качестве символа долгосрочного сотрудничества.

Родион Шибалкин, завотделом Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами:

"Первая выставка состоялась 10 лет назад, в 2016 году. Она была приурочена как раз к 90-летнему юбилею Белорусского общества дружбы. Так как прошлое открытие прошло очень хорошо, мы решили продолжить эту прекрасную идею. Спустя 10 лет мы снова собрались здесь и провели вторую выставку. Тематика - это история, культура, природные достопримечательности Татарстана. Инициатива пошла с татарской стороны, которую мы поддержали".

Вернисаж приурочен к 100-летию Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Творческая делегация также отправится в Брестскую крепость-герой почтить память защитника цитадели, уроженца Татарстана Петра Гаврилова.