Международный библейский коллоквиум в Минске собрал 60 участников

В Минске 20 октября стартовал Международный библейский коллоквиум. Духовный проект собрал 60 участников из Беларуси, России, Италии и Германии.

В центре внимания - Библия, ее трактовки и новые прочтения, которые всегда интересовали ученых-теологов, богословов и представителей церкви.

На коллоквиум собрались представители разных конфессий: православные, католический костел представил Апостольский нунций в Беларуси Иньяцио Чеффалиа, своих делегатов на форум направили иудеи и мусульмане.

Международный коллоквиум в 2026 году посвятили памяти митрополита Филарета, который преподавал библейские истины в Минской духовной семинарии и Институте теологии. 21 октября форум продолжит свою работу.