Международный духовный форум в Минске объединил около 300 участников

В Минске открылся Международный духовный форум. Масштабная инициатива объединила около 300 участников из разных стран, в том числе делегатов от различных конфессий, исламское духовенство, представителей мусульманских религиозных организаций, представителей власти, дипкорпуса, учреждений образования, науки и культуры.

Организаторами выступили мусульманское религиозное объединение в Беларуси и муфтият Республики Дагестан.

В программе духовного форума десятки мероприятий, дискуссионные площадки, круглые столы, тематические экскурсии и общая молитва о мире.