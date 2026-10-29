Международный форум социологов в Минске собрал более 250 ученых и экспертов

29 октября в Минске открылась VI Международная научная конференция экспертов в области социологии "Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы". Ключевые темы, которые обозначены для широкой дискуссии, не ограничиваются социальным срезом общества и оценкой уровня благополучия населения.

Обсуждаются демографическая безопасность в Союзном государстве, интеграционные процессы в миграционной сфере СНГ и многое другое. Во время конференции запланирована работа тематических секций.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси: "Сама по себе тема социального знания, предполагает изучение вопросов и социального благополучия населения, проведение сравнительных исследований. Это вопросы искусственного интеллекта, это вопросы, которые рассматриваются в рамках нашей государственной политики. Результатом нашей работы станет поиск тех путей взаимодействия, которые принесут пользу нашим странам и народам, которые позволят обсудить наиболее актуальные проблемы современного экономического, социального, политического развития и предложить соответствующие рекомендации для органов государственного управления".

Форум собрал более 250 ученых и экспертов из Беларуси, Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Международная научная конференция проходит под эгидой Института социологии НАН Беларуси.