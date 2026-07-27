Международный форум-выставка "ОТДЫХ Leisure 2026" пройдет в Москве в сентябре

Беларусь готовится удивить гостей. На международном форуме-выставке в Москве в начале сентября наша страна представит не только популярные туристические маршруты, но и совершенно новые форматы путешествий.

Главный акцент делается на премиальный отдых: ретрит-центры, гастрономические маршруты, промышленный и исторический туризм. В экспозиции представлено все: от Мирского и Несвижского замков до промышленных гигантов.

Также каждый посетитель сможет познакомиться с авторскими гастрономическими сетами, традиционными напитками и региональными белорусскими деликатесами.