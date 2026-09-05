Международный гроссмейстер Ковалев о пользе шахмат: Это модель жизни в миниатюре

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Главными качествами шахматиста остаются любовь к игре, трудолюбие и способность к самостоятельной работе, а для детей шахматы становятся школой мышления и дисциплины. Об этом рассказал международный гроссмейстер, старший тренер FIDE Андрей Ковалев в "Актуальном интервью".

По его словам, без увлеченности игрой высоких результатов не будет. "Качество, которое на первом месте всегда, это любовь к шахматам. Человек должен быть увлечен шахматами, он должен быть погружен в шахматы. Второе, может быть, самое главное качество, которое можно выработать, это трудолюбие. Поэтому молодого спортсмена, шахматиста, можно сказать, любого спортсмена, надо, прежде всего, научить работать. И в шахматах очень важна самостоятельная работа. И талант еще нужен все-таки", - отметил Андрей Ковалев.

Он подчеркнул, что современная игра все сильнее зависит от подготовки и памяти. "В шахматах очень важны знания. Сегодня на первое место выходит именно подготовка и память. Например, человек работает с компьютером, анализирует какие-то позиции. Один знает 15 ходов, другой - 16, а третий - 26 ходов. Если у вас эти ходы подготовлены, вы не тратите время. Вы знаете ответы противника. И это громадное преимущество", - пояснил гроссмейстер.

Особую пользу шахматы, по его мнению, приносят детям. "Шахматы - это модель жизни в миниатюре. Они не просто учат принимать решения, что касается детей, это очень важно. Они учат принимать решения в ограниченное количество времени. Ребенок, который играет в шахматы, за три минуты делает 50 ходов, например. То есть он принимает 50 решений. Шахматы учат логике, шахматы учат думать. Ну и еще они могут научить дисциплине и трудолюбию", - заключил Андрей Ковалев.

Таким образом, по оценке старшего тренера FIDE, шахматы развивают не только спортивное мастерство, но и умение думать, принимать решения в условиях ограниченного времени и самостоятельно работать над собой.