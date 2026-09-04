Международный круглый стол по вопросам книгоиздания прошел в Минске

Международный круглый стол "Художественное слово - гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами" прошел в Министерстве информации Беларуси. К обсуждению подключились Молдова, Башкортостан и другие регионы России.

Важную роль в развитии культурных дипломатических отношений играет совместное книгоиздание. Во время круглого стола поднимались вопросы по расширению пространства литературной дипломатии. Сегодня одним из стратегических партнеров в этом направлении для Беларуси становится Китай.

Александр Бадак, директор издательства "Мастацкая літаратура": "Во взаимодействии с китайскими партнерами мы издаем много книг в переводе на белорусский и русский языки. И сегодняшняя встреча - лишнее подтверждение тому, что Китай заинтересован в том, чтобы в наши книги, наши авторы были представлены в этой восточной стране, а китайская литература, китайские авторы были представлены в Беларуси. Причем мы хорошо знаем китайскую классику, современную литературу, в том числе и потому, что она обширная".

В планах - расширить культурный обмен между Беларусью и КНР. Страны будут активно переводить произведения национальных авторов.