Международный проект "Словом и делом" объединил молодых активистов в Слониме

В Слониме стартовал международный проект партийной молодежи "Словом и делом". На базе местного мясокомбината объединились активисты молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" и Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России".

Днем участники работают в цехах предприятия: фасуют продукцию, помогают на погрузке и наводят порядок. А после трудового дня для них подготовлена масштабная программа: открытые общественно-политические диалоги и дискуссии по вопросам развития Союзного государства, сохранения исторической памяти и актуальных проблем молодежной политики.

Проект "Словом и делом" реализуется впервые. В будущем он будет расширяться. Работа в регионе - это возможность не только проявить себя в реальном секторе экономики, получить трудовой опыт, оплату труда, но и провести с населением информационно-просветительскую работу.