Международный проект "Вернисаж. Браславские зори" проходит в галерее "Университет культуры"

В художественной галерее "Университет культуры" открылся международный выставочный проект "Вернисаж. Браславские зори".

В экспозицию вошли около 100 фоторабот и 20 картин белорусских и китайских мастеров. Тема проекта - природа и культурные особенности Браславщины.

В выставочном зале представлены пейзажи Приозерья и архивные снимки той местности.

Работы отобраны по итогам международных фотопленэров "Осенняя палитра Браславщины" и "Беларусь - Китай. Дыхание весны", а также взяты из коллекций белорусских фотографов и художников.

На экспозиции также можно увидеть снимки "Послание Матери Божьей" белорусского фотожурналиста Альфреда Микуса и его 10-летнего сына Глеба.