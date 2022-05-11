Международное радио "Беларусь" отмечает 60-летний юбилей

60 лет в мировом эфире. Международное радио "Беларусь" отмечает юбилей. Сегодня для эфира работает команда в полсотни специалистов, которые рассказывают о главных событиях в стране сразу на нескольких языках мира. Лидия Заблоцкая о том, как создавалась вторая радиостанция.

Это сегодня радио "Беларусь" - главный дипломат на международном вещании и полиглот со знанием девяти языков. Но так было не всегда. Прежде чем занять свою нишу и вещать на весь мир, станция начала с родного. 23 года размаўлялі выключна на роднай мове. И была просто второй станцией после Первого национального канала.

Второй, но на весь мир! Волна донесла новости и достижения республики прямиком до белорусов зарубежья. Матчына грела за сотни километров, пусть и всего 30 минут в неделю. Зато станция стала буквально первым импортным продуктом Беларуси.

Вот это наша студия, откуда 11 мая 1962 года начался эфир радиостанции "Беларусь". Вот она точно в таком же виде была. И мы ее специально реконструировали. Только аппаратура современная. Здесь мы, кстати, выходим в эфир. Сюда мы заходим, и чувствуется какая-то ностальгия. Валерий Радуцкий, главный директор Международного радио "Беларусь"

Здесь из того, что было в 60-х, только антураж. Сама начинка даже не успевала покрываться пылью. В 1985 радио начинает профессионально говорить на немецком. Еще через десять лет в языковом пуле русский и английский. В 90-х набирали не просто говорящих, но и глубоко владеющих иностранной грамматикой. Обязательное требование - переводить и вести авторские рубрики.





Рассказывать о нашей стране. Это была молодая Беларусь, молодая независимая страна. И миру нужно было рассказать, какая она, чем славится, что есть ценное, хорошее. Было непросто осваивать новые языки. Сначала польский, потом французский, испанский. Наум Гальперович, замдиректора канала "Культура" Белорусского радио, экс-директор Международного радио "Беларусь"

Но сложнее всего давались китайский и арабский. Здесь тоже подошли профессионально: теперь в эфире носители языка, кто живет в Беларуси. Каждый текст перепроверяют по семь раз. И только потом в круглосуточный эфир.

Программы на различных языках ориентированы на разную аудиторию. И выходят в эфир в разное время. В прайм-тайм в тех странах, на которые они ориентированы. Вещание на английском языке звучит с 15 часов до 20 каждый день. Назовите любую тему - у нас по ней будет несколько проектов. Вячеслав Лактюшин, заместитель главного директора радио "Беларусь"

Более сотни стран и миллионы слушателей. Большая востребованность тех, кто подключается онлайн и по спутнику - в Германии, Австрии и Швейцарии. А вот в Минске на FM-волну не настроишься, только если будешь в западном приграничье. Параллельно специалисты работают и для соцсетей. Наша повестка на понятном языке для тех, кто критично смотрит на западные фейки о Беларуси.