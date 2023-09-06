ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Международного наркокурьера задержали в Полоцке

Международный наркокурьер задержан в Полоцке. Изъято 3 кило запрещенных веществ. Как сообщили в милиции, 41-летний житель столицы ездил по стране и оборудовал тайники с закладками. Он был не последним звеном в преступной схеме - мужчине доверяли крупные партии. Именно такую обнаружили оперативники в его машине. По результатам экспертизы в свертках находился альфа-PVP.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все