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Международного наркокурьера задержали в Полоцке
Международный наркокурьер задержан в Полоцке. Изъято 3 кило запрещенных веществ. Как сообщили в милиции, 41-летний житель столицы ездил по стране и оборудовал тайники с закладками. Он был не последним звеном в преступной схеме - мужчине доверяли крупные партии. Именно такую обнаружили оперативники в его машине. По результатам экспертизы в свертках находился альфа-PVP.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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