Международного наркокурьера задержали в Полоцке

Международный наркокурьер задержан в Полоцке. Изъято 3 кило запрещенных веществ. Как сообщили в милиции, 41-летний житель столицы ездил по стране и оборудовал тайники с закладками. Он был не последним звеном в преступной схеме - мужчине доверяли крупные партии. Именно такую обнаружили оперативники в его машине. По результатам экспертизы в свертках находился альфа-PVP.