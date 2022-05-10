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Международному радио "Беларусь" исполняется 60 лет
11 мая международное радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании отмечает свой 60-летний юбилей.
Радиостанция работает на внешнем информационном контуре на девяти языках и имеет слушательскую аудиторию по всему миру. Ее вещательная сетка включает программы на политические, экономические, социальные, культурные и спортивные темы. Поэтому слушатели международного радио "Беларусь" в курсе всего, что происходит в стране.
Планируется дальнейшее наращивание присутствия во всемирных соцсетях и интерактивных платформах Twitter, WeChat (китайскоязычный сегмент интернета).Налажен обмен новостями с китайскими информагентством "Синьхуа" и новостной службой China News Service. Международное радио "Беларусь" и Институт журналистики и коммуникации Лоянского педагогического университета (провинция Хэнань, КНР) занимаются совместной подготовкой специалистов в области международной журналистики и коммуникации.
Кроме этого, международное радио "Беларусь" участвует в подготовке новостей на английском языке для спутникового телеканала "Беларусь 24".
К своему юбилею радиостанция организует большой круглый стол на тему "Информационная безопасность Беларуси в международном медиапространстве".Гостями в студии станут эксперты в области средств массовой информации, дипломаты, политологи, общественные деятели, а также известные журналисты Белорусского радио.
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