Международную и региональную безопасность обсудили в Минске генсеки ОДКБ и Совбеза Беларуси

Международную и региональную безопасность обсудили сегодня в Минске Генсек ОДКБ Юрий Зась и Генсек Совбеза Беларуси Валерий Вакульчик. Кроме того, обсуждалась тематика сотрудничества Беларуси в рамках ОДКБ и ход подготовки к заседанию комитета секретарей Советов безопасности. Особое внимание было уделено проходящим в Беларуси миротворческим учениям "Нерушимое братство - 2020".