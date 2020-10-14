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Международную и региональную безопасность обсудили в Минске генсеки ОДКБ и Совбеза Беларуси

Международную и региональную безопасность обсудили сегодня в Минске Генсек ОДКБ Юрий Зась и Генсек Совбеза Беларуси Валерий Вакульчик. Кроме того, обсуждалась тематика сотрудничества Беларуси в рамках ОДКБ и ход подготовки к заседанию комитета секретарей Советов безопасности. Особое внимание было уделено проходящим в Беларуси миротворческим учениям "Нерушимое братство - 2020".

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