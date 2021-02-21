Международную книжную выставку-ярмарку в Минске посетили 35 900 читателей

Несколько часов назад официально закрыли Минскую книжную выставку-ярмарку. 28-й форум длился 4 дня и сохранил статус международного. Книжные посылки прислали 20 стран, география - от Австрии до Китая. В эти дни легендарную "ромашку" на Победителей посетили десятки тысяч книгоманов из всей страны. Кроме возможности обновить личную библиотеку, организаторы продумали литературную афишу. Мероприятия без перерыва - от симпозиума до арт-кафе.



Чем привлекали в последний день форума и какие стенды признаны лучшими, узнавала Лидия Заблоцкая.





В Минске закрылась международная книжная выставка-ярмарка

Более 10 тысяч именно столько книг приобрели на выставке-ярмарке. Это лишь предварительные итоги прошедшего форума. Центральный экспонент изменили под открытую площадку: вместо официальных презентаций, где можно свободно, не боясь критики, читать свои стихи.

Непрофессиональные авторы, у кого поиск рифм, скорее, отдушина - в интерьерах национального стенда. Читают впервые. Такой своеобразный свободный микрофон от Союза писателей Беларуси оставили на десерт форума.

Свежие издательские проекты презентовали 20 стран мира

Самые популярные локации ярмарки - это мини-магазины от книжных издательств. Бестселлеры и новинки с эксклюзивной скидкой в 30 процентов привозили ящиками в тысячи экземпляров. Реализаторы уже стали делиться статистикой. Так, в чеке одного посетителя чаще всего - три книги в личную библиотеку.

Для заинтересованных гостей - всегда приятный бонус. Ликбез по биографии любой из стран - гостей форума. Несмотря на ковидные барьеры, свежие издательские проекты презентовали 20 стран мира.

Книжную выставку в Минске посетили 35 900 читателей

Организаторы уже объявили топ лучших экспозиций. В список вошли стенды издательства “Беларусь”, полиграфкомбината имени Якуба Коласа и центральный экспонент от Содружества Независимых Государств.