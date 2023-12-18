Международную правозащитную премию впервые вручат в Минске

Впервые в Минске вручат международную правозащитную премию "За мир и права человека". Заметное на пространстве СНГ событие произойдет 18 декабря.

Награда имени Эмиля Чечко учреждена в Беларуси в годовщину его гибели. Польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать об ужасных преступлениях по ту сторону границы.