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Международную правозащитную премию впервые вручат в Минске

Впервые в Минске вручат международную правозащитную премию "За мир и права человека". Заметное на пространстве СНГ событие произойдет 18 декабря.

Награда имени Эмиля Чечко учреждена в Беларуси в годовщину его гибели. Польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать об ужасных преступлениях по ту сторону границы.

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