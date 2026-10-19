Международные военные учения стартовали в Литве

Международные военные учения по борьбе с гибридными угрозами начались в акватории Клайпедского морского порта, а также в муниципалитетах Западной Литвы. Они продлятся по 30 октября.

В ходе маневров военнослужащие будут применять огнестрельное оружие, имитационные боеприпасы и пиротехнику. Предполагается задействовать беспилотники, вертолеты, военные суда и другие водные транспортные средства.

Власти призывают граждан не впадать в панику при виде военной техники и от грохота стрельбы. При этом гражданам никак не избежать получения сообщений о тревоге и спешной эвакуации: власти намерены проверить работу системы гражданской обороны.