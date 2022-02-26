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Международные наблюдатели: Беларусь - страна мирного покоя и стабильности
Беларусь - страна мирного покоя и стабильности. Так о нашей родине отзываются международные наблюдатели. 195 представителей ближнего и дальнего зарубежья прибыли, чтобы удостовериться в прозрачности проведения референдума лично. Обстановку на участках для голосования описывают как спокойную, без конфликтов и нарушений. Посещают не только городские пункты, но и сельские. Независимые наблюдатели из Литвы провели параллель с голосованиями в их стране. Беларусь на литовцев произвела приятное впечатление.
В эти времена эта страна - страна мирного покоя, стабильности - без преувеличения. Если говорить про сегодняшний день, в Литве пропали все товары, магазины пустые. А здесь вот даже в деревенский магазинчик зашли - изобилие. А про референдум - так это тоже есть разница. Нас очень интересует, почему люди ходят. Потому что у нас и пропаганда есть - все заранее подтасовано, все запугано или подкуплено. Здесь же мы не заметили такого. Люди спокойные, они участвуют в процессе - гордые. И удивительно, что люди, идя на референдум, участвуют сами осознанно.
Наблюдатели не ограничены в перемещениях по стране и могут общаться с избирателями. Все дополнения и изменения в Конституцию Беларуси наши литовские гости уже изучили. Особое уважение вызвало закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. "Я надеюсь, что за вами у нас тоже будут перемены", - резюмировала независимый наблюдатель из Литвы.
Я когда приехала, поняла, что люди придут, что ваши люди придут голосовать только из-за того, что здесь золотыми буквами написано, что брак - семья - это союз между мужчиной и женщиной. Это же основа каждого государства. Спасибо вам, что вы делаете то, что мы не сделали. Я надеюсь, что за вами у нас тоже будут перемены. Я рада за вас. Это самое ценное, что есть в новой Конституции. Мне еще нравится то, что в вашей Конституции есть такие слова, что агрессии в соседские страны с вашей стороны никогда не будет. Но защищаться - вы всегда оставляете себе это право. Это право каждого защищаться. Спасибо вам, дорогие соседи, что вы спасаете семью - это самое главное, спасибо за это.
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