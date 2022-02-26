Международные наблюдатели: Беларусь - страна мирного покоя и стабильности

Я когда приехала, поняла, что люди придут, что ваши люди придут голосовать только из-за того, что здесь золотыми буквами написано, что брак - семья - это союз между мужчиной и женщиной. Это же основа каждого государства. Спасибо вам, что вы делаете то, что мы не сделали. Я надеюсь, что за вами у нас тоже будут перемены. Я рада за вас. Это самое ценное, что есть в новой Конституции. Мне еще нравится то, что в вашей Конституции есть такие слова, что агрессии в соседские страны с вашей стороны никогда не будет. Но защищаться - вы всегда оставляете себе это право. Это право каждого защищаться. Спасибо вам, дорогие соседи, что вы спасаете семью - это самое главное, спасибо за это.

Эрика Швянченене, независимый наблюдатель, Литва