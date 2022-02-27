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Международные наблюдатели из Италии: Голосование проходит свободно и по всем демократическим нормам
Голосование проходит свободно и по всем демократическим нормам. Это заявили международные наблюдатели из Италии. Зарубежные специалисты отметили разницу в процессе изменения Конституции между Беларусью и Италией.
Опыта для сравнения, к слову, достаточно. В стране на Апеннинском полуострове поправки в Основной закон за последние 75 лет вносили 15 раз.
Народ должен голосовать за любые изменения в Конституцию. В Италии поправки рассматривает парламент. Если две трети от голосующих согласуют проект, то он будет принят. В противном случае, если две трети не придут к согласию, то только тогда в стране будут проводить референдум. Интересная разница, которую я заметил, у вас граждане больше участвуют в изменениях в Конституцию, чем у нас.
Рады вновь посетить Беларусь и наблюдатели из Сербии. Зарубежные гости отмечают высокий уровень организации голосования. Обстановку на участках описывают как спокойную, без нарушений. Отмечают, что Конституцию действительно важно адаптировать под народ. Независимый наблюдатель из Сербии резюмировал: "Многие западные страны могут лишь позавидовать вашему уровню демократии".
Все проходит очень дисциплинированно, организованно, максимально демократично. Нарушений никаких нет. Вас действительно можно лишь похвалить. Хочется отметить отношение белорусских граждан к референдуму - мы наблюдаем очень высокую явку. Многие западные страны могут только позавидовать вашему отношению к голосованию и уровню демократии. А Конституцию, действительно, важно изменять, чтобы она соответствовала требованиям народа. Это же не святое письмо, которое нельзя переписывать. Конституцию важно адаптировать под население, под народ. Каждое изменение Конституции - это новый этап в демократии государства. Я горжусь Беларусью, Россией и нашими братскими народами. Мы знаем, что такое быть в условиях санкций. Сербский народ никогда не забудет помощь белорусского народа во времена агрессии НАТО и санкций.
Чтобы удостовериться в прозрачности проведения референдума лично, в нашу страну прибыли порядка 195 международных наблюдателей из ближнего и дальнего зарубежья.
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