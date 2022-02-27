Международные наблюдатели из Италии: Голосование проходит свободно и по всем демократическим нормам

Все проходит очень дисциплинированно, организованно, максимально демократично. Нарушений никаких нет. Вас действительно можно лишь похвалить. Хочется отметить отношение белорусских граждан к референдуму - мы наблюдаем очень высокую явку. Многие западные страны могут только позавидовать вашему отношению к голосованию и уровню демократии. А Конституцию, действительно, важно изменять, чтобы она соответствовала требованиям народа. Это же не святое письмо, которое нельзя переписывать. Конституцию важно адаптировать под население, под народ. Каждое изменение Конституции - это новый этап в демократии государства. Я горжусь Беларусью, Россией и нашими братскими народами. Мы знаем, что такое быть в условиях санкций. Сербский народ никогда не забудет помощь белорусского народа во времена агрессии НАТО и санкций.

Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия)