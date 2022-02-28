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Международные наблюдатели из Сербии отмечают высокий уровень организации референдума

Высокий уровень организации референдума отмечают международные наблюдатели, которые работали во время политической кампании. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с экспертом из Сербии. По его словам, Беларусь заметно изменилась в лучшую сторону, в нашей стране царит демократия и каждый может высказать свое мнение.

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