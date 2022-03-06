Международные наблюдатели отметили открытость политической кампании и признали референдум в Беларуси состоявшимся

ЦИК на неделе утвердил итоги референдума - белорусы подавляющим большинством своих голосов поддержали изменения и дополнения в Конституцию. За проголосовало 82,86 % участников плебисцита. О большом общественном интересе к электоральной кампании свидетельствует высокая явка. В большинстве областей она достигала 80 %.

Состоявшимся референдум признали и международные наблюдатели. Только зарубежных было аккредитовано 195, больше всего от стран Содружества Независимых Государств. Все они в своих отчетах отметили открытость политической кампании, а также активность белорусов.