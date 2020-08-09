Международные наблюдатели: полное соответствие процедуры голосования букве закона

На выборы Президента Центризбирком аккредитовал 248 международных наблюдателей. Из них 184 - от Содружества Независимых Государств. Первые впечатления от избирательной кампании у них самые положительные. Международные наблюдатели будут работать в стране до конца избирательной кампании. Задача - максимально охватить все регионы страны и дать объективную оценку организации голосования.Рассказывает Ольга Давидович.



Высокая организованность, максимальная прозрачность, полное соответствие процедуры голосования букве закона. Такие оценки о ходе избирательного марафона звучат от международных наблюдателей. Центризбирком Беларуси аккредитовал их более 240 человек.





С журналистами наблюдатели охотно делятся своими впечатлениями.

В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находились представители дипломатического корпуса. Что касается ОБСЕ, то еще весной организация информировала, что из-за пандемии коронавируса она не планируют отправлять миссию наблюдателей в нашу страну. А вот для экспертов из стран Содружества COVID не стал помехой.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ:

"Парламентарии приезжали сюда, как вы понимаете, в отсутствие авиационного сообщения, железнодорожного сообщения. На перекладных, по большому количеству часов. Сам лично ехал сюда 10 часов на автомобиле. Кто-то ехал сюда и 20 часов, и 60 часов (как представители Таджикистана). Так или иначе, все добрались".

Международные наблюдатели работают в нашей стране с 24 июля и по всем областям страны. Помимо удобства расположения избирательных участков, сегодня говорят об актуальном: соответствии инклюзивным нормам, наличии средств индивидуальной защиты и специализированных кабинок. Особое внимание делегаты обратили на высокую явку избирателей, в том числе в ходе досрочного голосования.

Махмуд Истамов, международный наблюдатель (Узбекистан):

"Традиционно для Республики Беларусь население очень активно участвует в досрочном голосовании, выражает активную гражданскую позицию. Что также говорит о том, что люди небезразличны к будущему и к судьбе страны".

Соблюдение закона - это ключевая позиция избирательной системы любого государства. И подавляющее большинство международных наблюдателей, работающих сегодня в Беларуси, отмечают: выборы проходят в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в соответствии с Конституцией страны. Высокая активность населения, естественно, заинтересованного в своем будущем, тому подтверждение. Информация о нарушениях в ходе процесса голосования от международных экспертов также не поступала.

Максим Лесков, международный наблюдатель (Россия):

"Мы увидели неподдельный интерес граждан к голосованию. Везде зафиксировали высокий уровень участия в выборах. Вот на этом участке очередь желающих проголосовать растянулась на километр. Выборы проходят в полном соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь, препятствий никто нам не оказывает в работе".

Содик Шоназаров, международный наблюдатель (Таджикистан):

"Никаких нарушений закона не заметили, народ достаточно активен, даже вот на первом участке очередь на голосование. Явка достаточно хорошая, люди активно посещают. Народ очень спокойно, свободно посещает, люди отдают свои голоса. Обеспечено свободное голосование на выборах Президента Республики Беларусь".

Анна Малофеева, международный наблюдатель (Россия):

"Для меня лично отличный показатель, что молодежь активно участвует в выборах как в качестве избирателей, так и в качестве членов избирательных комиссий. Приятно видеть такую отзывчивость среди молодого поколения Беларуси и то, что среди наблюдателей тоже много молодежи".

Для международных наблюдателей работа на выборах - это не только возможность познакомиться с избирательным процессом нашей страны, но и отличный повод для встреч с коллегами, обсуждения сотрудничества.

Арзу Нагиев, международный наблюдатель (Азербайджан):

"Все прекрасно наблюдать. И учимся, и делимся опытом. Белорусский народ для нас - это дружеский народ. У нас есть контакты во многих экономических, социальных сферах. И в экономическом плане. И в этом смысле мне очень приятно побывать в миссии именно в Беларуси".

Особенности, а тем более стандарты, у каждой страны свои. По сути, задача международных наблюдателей - распространение передового опыта организации выборов. В этом плане у нас есть чему поучиться, признают эксперты.

Владимир Круглый, международный наблюдатель (Россия):

"Были люди, которые хотели проголосовать пораньше. Мне кажется это очень удобно. И у нас в Российской Федерации был такой первый опыт, когда были поправки за голосование в Конституцию. Было это в течение нескольких дней. И многие люди, избиратели говорили, что это действительно удобный формат, потому что всякие у людей бывают дела в воскресенье".

Проводить многовекторную политику на международной арене способно только стабильное государство, которое может являться примером, в том числе и уверенной реализации своего избирательного законодательства. И именно такое государство хотят видеть своим партнером другие страны.

Кямран Байрамов, международный наблюдатель (Азербайджан):

"Институт международных наблюдателей необходим, чтобы давать правильную и независимую и объективную оценку ходу голосования, не результатам. Потому что нас, международных наблюдателей, интересует больше не результат голосования, а средства и процесс его достижения. Также участие международных наблюдателей формирует международный имидж страны, так как выборы являются одним из неотъемлемых институтов демократического общества, и в Беларуси, наряду с демократией, правами человека. И естественно, выборность основных органов власти их руководителей - это тоже основной элемент демократического общества. Ну, я думаю, с этим в Беларуси все в порядке".

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"У нас у всех такое же желание, как, думаю, у большинства граждан Беларуси, чтобы выборы прошли спокойно, организованно. Чтобы достойный кандидат получил большинство голосов избирателей. И самое главное: выборы - это явление временное. Важнее, чтобы после них жизнь в Беларуси была счастливая, благополучная, с поступательным развитием, мирная. Все наблюдатели стран Содружества, конечно, заинтересованы в сохранении братских отношений с Беларусью".